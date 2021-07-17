«Фиорентина» показала, как команда отправилась на сборы: Кокорин поехал в тапках

«Фиорентина» отправилась на предсезонный сбор. Клуб в своем Twitter выложил видео, как футболисты садятся на поезд. Среди них и российский нападающий Александр Кокорин, который в отличие от остальных шел в шлепках.

«Фиорентина» проведет летние сборы в Моэне (коммуна в Италии, располагается в провинции Тренто области Трентино-Альто-Адидже).

Напомним, что ранее Кокорин прибыл во Флоренцию на 10 дней раньше официальной даты выхода команды из отпуска.

30-летний россиянин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из «Спартака». Россиянин принял участие в 4 матчах команды, проведя на поле в общей сложности 91 минуту и не отличившись результативными действиями. Большую часть второй половины сезона-2020/21 футболист восстанавливался от травмы бедра.