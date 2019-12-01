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«Фиорентина» пока не собирается увольнять Монтеллу

13:26
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Руководство «Фиорентины» недовольно результатами команды в нынешнем сезоне. Однако руководство клуба пока не собирается увольнять главного тренера «фиалок» Винченцо Монтеллу, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

В «Фиорентине» готовы дать время итальянскому специалисту исправить ситуацию. Однако, если команда выступит неудачно в предстоящем матче Кубка Италии против «Читтаделлы», то Монтелла все же может быть уволен со своего поста.

В чемпионате Италии «Фиорентина» занимает 11-е место, набрав в 16 очков в 14 матчах.

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