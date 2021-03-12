«Фиорентина» подтвердила, что Кокорин пропустит матч с «Беневенто»
«Фиорентина» опубликовала заявку команды на матч 27-го тура чемпионата Италии против «Беневенто».
Российсский форвард Александр Кокорин пропустит встречу из-за травмы прямой мышцы бедра.
В нынешнем сезоне серии А Кокорин провел 3 матча и результативными действиями не отличился.
Матч «Беневенто» — «Фиорентина» состоится в субботу, 13 марта. Начало — в 20.00 (мск).
? | CONVOCATI— ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 12, 2021
I convocati viola per #BeneventoFiorentina | The viola players to face Benevento
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Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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