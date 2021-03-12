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«Фиорентина» подтвердила, что Кокорин пропустит матч с «Беневенто»

17:11
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина»
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина»
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«Фиорентина» опубликовала заявку команды на матч 27-го тура чемпионата Италии против «Беневенто».

Российсский форвард Александр Кокорин пропустит встречу из-за травмы прямой мышцы бедра.

В нынешнем сезоне серии А Кокорин провел 3 матча и результативными действиями не отличился.

Матч «Беневенто» — «Фиорентина» состоится в субботу, 13 марта. Начало — в 20.00 (мск).

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