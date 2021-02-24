«Фиорентина» отклонила предложение «МЮ» о трансфере Миленковича за 25 миллионов евро
20:43
«Фиорентина» отклонила предложение «Манчестер Юнайтеда» о приобретении защитника Николы Миленковича за 25 миллионов евро, сообщает Football Italia со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.
По информации источника, президент «фиалок» Рокко Коммиссо хочет выручить от продажи 23-летнего серба 40 миллионов евро.
Миленкович пришел в «Фиорентину» в 2017 году из «Партизана». В нынешнем сезоне сербский защитник забил 2 мяча и отдал одну голевую передачу в 24 за итальянский клуб.
Напомним, что за «Фиорентину» выступает российский нападающий Александр Кокорин.
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