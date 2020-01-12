«Фиорентина» оказалась сильнее СПАЛа, «Торино» обыграл «Болонью»

«Фиорентина» одержала минимальную победу над СПАЛом (1:0) в матче 19-го тура чемпионата Италии. Единственный гол на 82-й минуте забил защитник Херман Пеццела.

Чемпионат Италии. Серия А

19-й тур

«Фиорентина» — СПАЛ — 1:0 (0:0)

Гол: Пеццела, 82.

«Фиорентина»: Дронговски, Касерес, Пеццела, Далберт, Лирола, Миленкович, Бенасси, Кастровилли, Пульгар, Боатенг (Влахович, 46), Кьеза (Кутроне, 75).

СПАЛ: Бериша, Фелипе, Ционек, Викари, Игор (Янкович, 86), Миссироли, Валоти, Мурджа, Стрефецца, Петанья, Ди Франческо (Флоккари, 64).

Предупреждения: Пеццела, 38. Мурджа, 79.

Судья: Ла Пенна (Италия).

12 января. Флоренция. Стадион «Артемио Франки».

В параллельной игре «Торино» обыграл «Болонью» (1:0). Отличился на 11-й минуте встречи нападающий Алехандро Беренгер.

«Торино» — «Болонья» — 1:0 (1:0)

Гол: Беренгер, 11.

«Торино»: Сиригу, Де Сильвестри, Нкулу, Джиджи, Иццо, Эйна, Мейте, Лукич, Верди (Лаксальт, 62), Белотти, Беренгер (Эдера, 81).

«Болонья»: Скорупски, Данилу Ларанжейра, Мбай, Бани (Сков Ольсен, 72), Томиясу, Поли (Домингес, 80), Сориано, Схаутен, Паласио, Сансоне, Орсолини (Сантандер, 77).

Предупреждения: Де Сильвестри, 4. Бани, 15. Лукич, 20. Сиригу, 59. Сантандер, 83. Нкулу, 83. Лаксальт, 88. Сансоне, 90+5.

Судья: Пиччинини (Италия).

12 января. Турин. Стадион Олимпийский.