«Фиорентина» одолела «Торино» в стартовом матче серии А

Чемпионат Италии сезона-2020/21 стартовал матчем между «Фиорентиной» и «Торино». «Фиалки» одержали победу с минимальным счетом — 1:0.

Чемпионат Италии. Серия А

1-й тур

«Фиорентина» — «Торино» — 1:0 (0:0)

Гол: Кастровилли, 78.

«Фиорентина»: Дронговски, Касерес, Чеккерини, Миленкович, Бонавентура (Валеро, 79), Бираги (Венути, 88), Данкан, Кастровилли, Рибери (Влахович, 79), Кьеза (Лирола, 83), Куаме (Кутроне, 88).

«Торино»: Сиригу, Ансальди, Нкулу, Иццо (Войвода, 88), Бремер, Ринкон, Мейте (Лукич, 68), Линетти (Миллико, 87), Дзадза, Белотти, Беренгер (Верди, 68).

Предупреждения: Миленкович, 15. Касерес, 44. Бираги, 58. Линетти, 60.

Судья: Абиссо (Италия).

19 сентября. Флоренция. Стадион «Артемио Франки».