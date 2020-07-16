«Фиорентина» обыграла «Лечче», «Удинезе» и «Лацио» поделили очки

«Фиорентина» на выезде переиграла «Лечче» в матче 33-го тура чемпионата Италии (3:1). В другой встрече «Удинезе» и «Лацио» голов не забили и поделили очки.

Чемпионат Италии

Серия А

33-й тур

«Лечче» — «Фиорентина» — 1:3 (0:3)

Голы: Кьеза, 6 (0:1). Геззаль, 38 (0:2). Кутроне, 40 (0:3). Шахов, 88 (1:3).

Нереализованный пенальти: Пульгар, 11 (вратарь).

«Лечче»: Габриэл, Донати, Рисполи, Лучони, Пас (Делль`Орко, 65), Манкосу, Маер (Вера, 72), Петриччоне (Тахцидис, 65), Барак, Фариас (Сапонара, 46), Бабакар (Шахов, 72).

«Фиорентина»: Терраччано, Касерес, Пеццела (Чеккерини, 46), Лирола, Миленкович, Рибери (Агудело, 83), Данкан (Кастровилли, 70), Пульгар, Геззаль, Кьеза (Венути, 65), Кутроне (Влахович, 65).

Предупреждения: Рибери, 10. Габриэл, 10. Бабакар, 21. Геззаль, 27. Донати, 36.

Судья: Гвида.

Лечче. Стадион «Виа дель Маре».

«Удинезе» — «Лацио» — 0:0

«Удинезе»: Муссо, Найтинк (Самир, 83), Де Майо, Стрюгер Ларсен, Бекао, Яяло (Уоллас, 45+1), Фофана, Сема (тер Авест, 68), Окака Чука (Теодорчик, 68), де Пауль, Лазанья.

«Лацио»: Стракоша, Раду (Лукаку, 51), Ачерби, Луис Фелипе (Катальди, 74), Пароло, Луис Альберто, Милинкович-Савич, Лаццари (А.Андерсон, 79), Кайседо (Адеканье, 79), Иммобиле, Хони (Баштуш, 51).

Предупреждения: Окака Чука, 3. Кайседо, 16. Луис Фелипе, 39. Стрюгер Ларсен, 45+1. Луис Альберто, 83.

Судья: Абиссо.

Удине. Стадион «Дачия Арена».