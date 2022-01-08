«Фиорентина» объявила о трансфере нападающего Пентека
Нападающий сборной Польши Кшиштоф Пентек перешел из «Герты» в «Фиорентину» на правах арендного соглашения, сообщает официальный сайт флорентийского клуба.
26-летний поляк будет выступать за «Фиорентину» под 19-м номером.
В нынешнем сезоне Пентек забил один мяч и отдал одну результативную передачу в десяти матчах за «Герту».
В составе флорентийнского клуба играет российский нападающий Александр Кокорин. 30-летний россиянин провел пять матчей в этом сезоне и не отметился результативными действиями.
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Дополнительная информация:
https://www.acffiorentina.com/it/news/tutte/prima-squadra-maschile/2022-01-08/piatek-e-viola
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