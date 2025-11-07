«Фиорентина» объявила о назначении Ваноли главным тренером
«Фиорентина» объявила, что Паоло Ваноли стал новым главным тренером команды. Ранее «СЭ» сообщал, что 53-летний специалист подписал контракт с итальянским клубом до конца сезона-2025/26 с опцией продления еще на один сезон.
4 ноября «Фиорентина» объявила об увольнении Стефано Пиоли.
Предыдущим местом работы Ваноли был «Торино», который тренер возглавлял с лета 2024 по июнь 2025 года. До этого он работал в «Венеции» и «Спартаке», став вместе с московской командой обладателем Кубка России в сезоне-2021/22.
После 10 туров «Фиорентина» с 4 очками занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Италии.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|
2
|Рома
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
3
|Интер
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
4
|Наполи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Лечче
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Аталанта
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Лацио
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
8
|Ювентус
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
9
|Кальяри
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
10
|Удинезе
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Комо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Сассуоло
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Торино
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Фрозиноне
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
15
|Болонья
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
16
|Парма
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
17
|Дженоа
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
18
|Монца
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
19
|Венеция
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
|
20
|Фиорентина
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|28.08
|21:45
|Милан – Венеция
|2 : 0
|29.08
|19:30
|Фиорентина – Фрозиноне
|- : -
|29.08
|19:30
|Монца – Удинезе
|- : -
|29.08
|19:30
|Сассуоло – Торино
|- : -
|29.08
|21:45
|Ювентус – Парма
|- : -
|30.08
|19:30
|Наполи – Комо
|- : -
|30.08
|21:45
|Кальяри – Интер
|- : -
|30.08
|21:45
|Лацио – Дженоа
|- : -
|31.08
|19:30
|Лечче – Рома
|- : -
|31.08
|21:45
|Аталанта – Болонья
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Дониэлл Мален
Рома
|3
|
|
Че Адамс
Торино
|1
|
|
Янн Биссек
Интер
|1
|П
|
|
Пауло Дибала
Рома
|3
|
|
Анди Диуф
Интер
|2
|
|
Мишель Ндари Адопо
Кальяри
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Джеймс Абанква
Удинезе
|1
|0
|1
|
|
Данилу Вейга
Лечче
|1
|0
|1
|
|
Киалонда Гаспар
Лечче
|1
|0
|1
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