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«Фиорентина» объявила о назначении Ваноли главным тренером

Алина Савинова

«Фиорентина» объявила, что Паоло Ваноли стал новым главным тренером команды. Ранее «СЭ» сообщал, что 53-летний специалист подписал контракт с итальянским клубом до конца сезона-2025/26 с опцией продления еще на один сезон.

4 ноября «Фиорентина» объявила об увольнении Стефано Пиоли.

Предыдущим местом работы Ваноли был «Торино», который тренер возглавлял с лета 2024 по июнь 2025 года. До этого он работал в «Венеции» и «Спартаке», став вместе с московской командой обладателем Кубка России в сезоне-2021/22.

После 10 туров «Фиорентина» с 4 очками занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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Паоло Ваноли
Футбол
ФК Фиорентина
Серия А
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Ваноли подписал контракт с «Фиорентиной»

Гасперини стал лучшим тренером октября в Серии А
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Милан 2 2 0 0 4-1 6
2
 Рома 1 1 0 0 4-0 3
3
 Интер 1 1 0 0 4-1 3
4
 Наполи 1 1 0 0 2-0 3
5
 Лечче 1 1 0 0 2-0 3
6
 Аталанта 1 1 0 0 2-1 3
7
 Лацио 1 1 0 0 1-0 3
8
 Ювентус 1 1 0 0 1-0 3
9
 Кальяри 1 1 0 0 1-0 3
10
 Удинезе 1 0 1 0 1-1 1
11
 Комо 1 0 1 0 1-1 1
12
 Сассуоло 1 0 0 1 1-2 0
13
 Торино 1 0 0 1 1-2 0
14
 Фрозиноне 1 0 0 1 0-1 0
15
 Болонья 1 0 0 1 0-1 0
16
 Парма 1 0 0 1 0-1 0
17
 Дженоа 1 0 0 1 0-2 0
18
 Монца 1 0 0 1 1-4 0
19
 Венеция 2 0 0 2 0-4 0
20
 Фиорентина 1 0 0 1 0-4 0
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
28.08 21:45 Милан – Венеция 2 : 0
29.08 19:30 Фиорентина – Фрозиноне - : -
29.08 19:30 Монца – Удинезе - : -
29.08 19:30 Сассуоло – Торино - : -
29.08 21:45 Ювентус – Парма - : -
30.08 19:30 Наполи – Комо - : -
30.08 21:45 Кальяри – Интер - : -
30.08 21:45 Лацио – Дженоа - : -
31.08 19:30 Лечче – Рома - : -
31.08 21:45 Аталанта – Болонья - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Дониэлл Мален
Дониэлл Мален

Рома

 3
Че Адамс
Че Адамс

Торино

 1
Янн Биссек
Янн Биссек

Интер

 1
П
Пауло Дибала
Пауло Дибала

Рома

 3
Анди Диуф
Анди Диуф

Интер

 2
Мишель Ндари Адопо
Мишель Ндари Адопо

Кальяри

 1
И К Ж
Джеймс Абанква
Джеймс Абанква

Удинезе

 1 0 1
Данилу Вейга
Данилу Вейга

Лечче

 1 0 1
Киалонда Гаспар
Киалонда Гаспар

Лечче

 1 0 1
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