«Фиорентина» объявила о назначении Ваноли главным тренером

«Фиорентина» объявила, что Паоло Ваноли стал новым главным тренером команды. Ранее «СЭ» сообщал, что 53-летний специалист подписал контракт с итальянским клубом до конца сезона-2025/26 с опцией продления еще на один сезон.

4 ноября «Фиорентина» объявила об увольнении Стефано Пиоли.

Предыдущим местом работы Ваноли был «Торино», который тренер возглавлял с лета 2024 по июнь 2025 года. До этого он работал в «Венеции» и «Спартаке», став вместе с московской командой обладателем Кубка России в сезоне-2021/22.

После 10 туров «Фиорентина» с 4 очками занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Италии.