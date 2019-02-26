"Фиорентина" обратилась в полицию, чтобы наказать оскорблявших Астори в соцсетях

На официальном сайте "Фиорентины" появилось сообщение, которое касается оскорбительных сообщений в соцсетях относительно бывшего капитана команды Давиде Астори, который умер в прошлом году. Клуб заявляет, что обратился в соответствующие органы.

- "Фиорентина" с изумлением и глубоким огорчением обнаружила в социальных сетях клуба позорные сообщения, опубликованные некоторыми людьми и касающиеся Давиде Астори, - говорится в сообщении. - Клуб находится в постоянном контакте с соответствующими органами, чтобы эти шакалы получили то, что они заслуживают. Мы призываем фанатов не иметь ничего общего с этими недостойными людьми.

Давиде Астори умер во сне 4 марта 2018 года. Причиной смерти стала брадиаритмия. Ему был 31 год.

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