«Фиорентина» не будет выкупить Торрейру у «Арсенала» этим летом

«Фиорентина» не будет подписывать полузащитника «Арсенала» Лукаса Торрейру этим летом.

По данным Calciomercato, итальянская команда решила не использовать право выкупа 26-летнего игрока за 15 миллионов евро, который хочет вернуться в лондонский клуб.

У Торрейры остался один год по контракту с «Арсеналом».

Полузащитник был арендован «Фиорентиной» в августе 2021 года. В сезоне-2021/22 он сыграл 35 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две голевые передачи.