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Сегодня, 18:30

«Фиорентина» — «Наполи»: трансляция матча чемпионата Италии

«Фиорентина» и «Наполи» встретятся в матче чемпионата Италии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press

«Фиорентина» примет «Наполи» в матче 19-го тура чемпионата Италии в субботу, 4 января. Игра пройдет на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции, стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за пять минут до игры и будет также доступна на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

С ключевыми событиями игры «Фиорентина» — «Наполи» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Италия. Серия А. 19-й тур
04 янв, 20:00. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
Наполи

«Фиорентина» набрала 32 очка в 17 играх серии А, «Наполи» — 41 очко в 18 играх. В предыдущих матчах «фиалки» сыграли вничью с «Ювентусом» (2:2), а неаполитанцы победили «Венецию» (1:0).

Футбол
ФК Наполи
ФК Фиорентина
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Аталанта 18 13 2 3 43-20 41
2
 Наполи 18 13 2 3 27-12 41
3
 Интер 17 12 4 1 45-15 40
4
 Лацио 18 11 2 5 33-25 35
5
 Фиорентина 17 9 5 3 31-15 32
6
 Ювентус 18 7 11 0 30-15 32
7
 Болонья 17 7 7 3 25-21 28
8
 Милан 17 7 6 4 26-17 27
9
 Удинезе 18 7 3 8 23-28 24
10
 Рома 18 5 5 8 24-24 20
11
 Эмполи 19 4 8 7 18-22 20
12
 Торино 18 5 5 8 19-24 20
13
 Дженоа 18 4 7 7 16-27 19
14
 Комо 18 4 6 8 20-30 18
15
 Верона 18 6 0 12 24-42 18
16
 Парма 18 4 6 8 25-34 18
17
 Лечче 18 4 4 10 11-31 16
18
 Венеция 19 3 5 11 18-32 14
19
 Кальяри 18 3 5 10 16-31 14
20
 Монца 18 1 7 10 16-25 10
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4.01 17:00
Венеция – Эмполи
 1 : 1
4.01 20:00
Фиорентина – Наполи
 - : -
4.01 22:45
Верона – Удинезе
 - : -
5.01 14:30
Монца – Кальяри
 - : -
5.01 17:00
Лечче – Дженоа
 - : -
5.01 20:00
Торино – Парма
 - : -
5.01 22:45
Рома – Лацио
 - : -
14.01 20:30
Комо – Милан
 - : -
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Аталанта

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Мойзе Кин

Фиорентина

 11
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Лацио

 8
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Фиорентина

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Интер

 4
И К Ж
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Сулейман Исак Туре

Удинезе

 11 2 2
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