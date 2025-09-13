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13 сентября 2025, 23:47

«Наполи» победил «Фиорентину», де Брейне реализовал пенальти, Хейлунн забил в дебюте

Руслан Минаев
Расмус Хейлунн (в центре).
Фото AFP

«Наполи» на выезде обыграл «Фиорентину» в матче 3-го тура серии А — 3:1.

У гостей гола забили Кевин де Брейне (пенальти), Сэм Бекема и Расмус Хейлунн, который отличился в первом матче за клуб. У хозяев отметился Лука Раньери.

«Наполи» одержал третью победу на старте чемпионата и с 9 очками лидирует в таблице. «Фиорентина» (2) — на 13-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А. 3-й тур.
13 сентября 2025, 21:45. Артемио Франки (Флоренция)
Фиорентина
1:3
Наполи

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 И В Н П +/- О
1
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
2
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
13
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
15
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
18
 Венеция 0 0 0 0 0-0 0
19
 Фрозиноне 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 19:30 Интер – Монца - : -
22.08 19:30 Удинезе – Комо - : -
22.08 21:45 Дженоа – Наполи - : -
22.08 21:45 Парма – Кальяри - : -
23.08 19:30 Фрозиноне – Ювентус - : -
23.08 19:30 Венеция – Лечче - : -
23.08 21:45 Аталанта – Сассуоло - : -
23.08 21:45 Торино – Милан - : -
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