«Наполи» победил «Фиорентину», де Брейне реализовал пенальти, Хейлунн забил в дебюте

«Наполи» на выезде обыграл «Фиорентину» в матче 3-го тура серии А — 3:1.

У гостей гола забили Кевин де Брейне (пенальти), Сэм Бекема и Расмус Хейлунн, который отличился в первом матче за клуб. У хозяев отметился Лука Раньери.

«Наполи» одержал третью победу на старте чемпионата и с 9 очками лидирует в таблице. «Фиорентина» (2) — на 13-й строчке.