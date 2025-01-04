«Наполи» разгромил «Фиорентину» и возглавил таблицу серии А

«Наполи» на выезде разгромил «Фиорентину» в матче 19-го тура итальянской серии А — 3:0.

Победу гостям принесли голы Давида Нереса (29-я минута), Ромелу Лукаку (пенальти, 54-я) и Скотта Мактоминея (68-я).

«Наполи» (44 очка) одержал четвертую победу подряд и возглавил турнирную таблицу серии А, обойдя «Аталанту» (41), но у бергамасков есть одна игра в запасе.

«Фиорентина» (32) идет шестой в чемпионате Италии.