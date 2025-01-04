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«Наполи» разгромил «Фиорентину» и возглавил таблицу серии А

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Фиорентина» - «Наполи».
Фото Reuters

«Наполи» на выезде разгромил «Фиорентину» в матче 19-го тура итальянской серии А — 3:0.

Победу гостям принесли голы Давида Нереса (29-я минута), Ромелу Лукаку (пенальти, 54-я) и Скотта Мактоминея (68-я).

«Наполи» (44 очка) одержал четвертую победу подряд и возглавил турнирную таблицу серии А, обойдя «Аталанту» (41), но у бергамасков есть одна игра в запасе.

«Фиорентина» (32) идет шестой в чемпионате Италии.

Италия. Серия А. 19-й тур
04 янв, 20:00. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
0:3
Наполи

Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Наполи
ФК Фиорентина
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«Венеция» и «Эмполи» сыграли вничью в серии А
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 19 14 2 3 30-12 44
2
 Аталанта 18 13 2 3 43-20 41
3
 Интер 17 12 4 1 45-15 40
4
 Лацио 18 11 2 5 33-25 35
5
 Ювентус 18 7 11 0 30-15 32
6
 Фиорентина 18 9 5 4 31-18 32
7
 Болонья 17 7 7 3 25-21 28
8
 Милан 17 7 6 4 26-17 27
9
 Удинезе 18 7 3 8 23-28 24
10
 Рома 18 5 5 8 24-24 20
11
 Эмполи 19 4 8 7 18-22 20
12
 Торино 18 5 5 8 19-24 20
13
 Дженоа 18 4 7 7 16-27 19
14
 Комо 18 4 6 8 20-30 18
15
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