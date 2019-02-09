"Фиорентина" – "Наполи": видеотрансляция матча в 20.00

В матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу в суббота, 9 февраля, "Фиорентина" принимает "Наполи".

"СЭ" в новом сезоне показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Фиорентина" – "Наполи" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 20.00 (время московское).

​

Турнирная таблица, расписание матчей, календарь и результаты чемпионата Италии по футболу - здесь