«Фиорентина» начала переговоры по Пакете

«Фиорентина» заинтересована в подписании полузащитника «Милана» Лукаса Пакеты, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

«Фиалки» хотят укрепить среднюю линию в летнее межсезонье и попытаются подписать бразильского хавбека. Представители флорентийского клуба уже обратились к агенту 22-летнего игрока, чтобы обсудить возможные детали сделки.

Действующий контракт Пакеты с «Миланом» рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне полузащитник провел 19 матчей за «россонери», отличившись одной голевой передачей.