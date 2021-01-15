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«Фиорентина» может усилиться защитником «Реала»

12:40
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«Фиорентина» интересуется защитником «Реала» Альваро Одриосолой, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, «фиалки» видят в 25-летнем испанце усиление для основного состава, а сам футболист согласен сменить клуб из-за нехватки игровой практики.

В сезоне-2020/21 Одриосола провел 1 матч в составе «Реала» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро. Вторую половину прошлого сезона испанец провел в «Баварии» на правах аренды.

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