«Фиорентина» может усилиться защитником «Реала»

«Фиорентина» интересуется защитником «Реала» Альваро Одриосолой, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, «фиалки» видят в 25-летнем испанце усиление для основного состава, а сам футболист согласен сменить клуб из-за нехватки игровой практики.

В сезоне-2020/21 Одриосола провел 1 матч в составе «Реала» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро. Вторую половину прошлого сезона испанец провел в «Баварии» на правах аренды.