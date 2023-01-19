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Сегодня, 21:36

«Фиорентина» может продать Йовича в зимнее трансферное окно

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Фиорентины» Лука Йович может быть продан в зимнее трансферное окно, сообщает Marca.

Минувшим летом серб пополнил ряды «фиалок», перебравшись из мадридского «Реала» свободным агентом.

25-летний форвард не оправдал ожидания тренерского штаба, поэтому может быть выставлен на продажу. Отмечается, что 50% от общей суммы следующего трансфера игрока достанется «Реалу».

Лука Йович провел 25 матчей за «Фиорентину», записав себе в актив семь забитых мячей и одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость игрока в 14 миллионов евро.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
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⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус
Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
Лука Йович
ФК Фиорентина
0
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«Аталанта» победила «Специю» и вышла в четвертьфинал Кубка Италии
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 18 15 2 1 44-14 47
2
 Милан 18 11 5 2 35-20 38
3
 Ювентус 18 11 4 3 27-12 37
4
 Интер 18 12 1 5 38-24 37
5
 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
6
 Аталанта 18 10 4 4 34-20 34
7
 Рома 18 10 4 4 23-16 34
8
 Удинезе 18 6 7 5 26-21 25
9
 Фиорентина 18 6 5 7 21-24 23
10
 Торино 18 6 5 7 18-20 23
11
 Монца 18 6 3 9 22-27 21
12
 Лечче 18 4 8 6 18-20 20
13
 Болонья 18 6 4 8 23-29 22
14
 Эмполи 18 5 7 6 16-22 22
15
 Салернитана 18 4 6 8 23-35 18
16
 Сассуоло 18 4 4 10 17-28 16
17
 Специя 18 4 6 8 17-28 18
18
 Верона 18 2 3 13 15-31 9
19
 Сампдория 18 2 3 13 8-31 9
20
 Кремонезе 18 0 7 11 13-32 7
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21.01 17:00
Верона – Лечче
 - : -
21.01 20:00
Салернитана – Наполи
 - : -
21.01 22:45
Фиорентина – Торино
 - : -
22.01 14:30
Сампдория – Удинезе
 - : -
22.01 17:00
Монца – Сассуоло
 - : -
22.01 20:00
Специя – Рома
 - : -
22.01 22:45
Ювентус – Аталанта
 - : -
23.01 20:30
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