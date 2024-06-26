«Фиорентина» может подписать Мойзе Кина

Форвард «Ювентуса» Мойзе Кин может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 24-летнего итальянца претендует «Фиорентина». Флорентийский клуб начал переговоры по возможному переходу игрока.

В минувшем сезоне Кин провел 20 матчей за «Ювентус» и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.