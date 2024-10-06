«Фиорентина» обыграла «Милан», команды не реализовали три пенальти
«Фиорентина» в матче 7-го тура чемпионата Италии на своем поле обыграла «Милан» со счетом 2:1.
В составе «фиалок» отличились Ясин Адли и Альберт Гудмундссон, у миланцев гол на счету Кристиана Пулишича. На 22-й минуте форвард хозяев Мойзе Кин не реализовал пенальти, на 45+1-й минуте — защитник гостей Тео Фернандес, а на 56-й — Тэмми Абрахам.
После этого матча «Фиорентина» с 10 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, «Милан» с 11 очками — на шестой строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|7
|5
|1
|1
|14-5
|16
|
2
|Интер
|7
|4
|2
|1
|16-9
|14
|
3
|Удинезе
|7
|4
|1
|2
|10-10
|13
|
4
|Ювентус
|7
|3
|4
|0
|10-1
|13
|
5
|Лацио
|7
|4
|1
|2
|14-11
|13
|
6
|Милан
|7
|3
|2
|2
|15-9
|11
|
7
|Торино
|7
|3
|2
|2
|12-11
|11
|
8
|Эмполи
|7
|2
|4
|1
|6-4
|10
|
9
|Аталанта
|7
|3
|1
|3
|16-13
|10
|
10
|Фиорентина
|7
|2
|4
|1
|9-8
|10
|
11
|Рома
|7
|2
|4
|1
|8-5
|10
|
12
|Верона
|7
|3
|0
|4
|12-12
|9
|
13
|Болонья
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
14
|Комо
|7
|2
|2
|3
|10-14
|8
|
15
|Кальяри
|7
|1
|3
|3
|5-11
|6
|
16
|Парма
|7
|1
|3
|3
|10-12
|6
|
17
|Лечче
|7
|1
|2
|4
|3-12
|5
|
18
|Дженоа
|7
|1
|2
|4
|5-15
|5
|
19
|Монца
|7
|0
|4
|3
|5-9
|4
|
20
|Венеция
|7
|1
|1
|5
|5-12
|4
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.10
|19:30
|
Наполи – Комо
|3 : 1
|4.10
|21:45
|
Верона – Венеция
|2 : 1
|5.10
|16:00
|
Удинезе – Лечче
|1 : 0
|5.10
|19:00
|
Аталанта – Дженоа
|5 : 1
|5.10
|21:45
|
Интер – Торино
|3 : 2
|6.10
|13:30
|
Ювентус – Кальяри
|1 : 1
|6.10
|16:00
|
Болонья – Парма
|0 : 0
|6.10
|16:00
|
Лацио – Эмполи
|2 : 1
|6.10
|19:00
|
Монца – Рома
|1 : 1
|6.10
|21:45
|
Фиорентина – Милан
|2 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|7
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|5
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|5
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|4
|
|
Давид Нерес
Наполи
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Лукуми
Болонья
|5
|1
|2
|
|
Павел Давидович
Верона
|5
|1
|1
|
|
Патрик Доргу
Лечче
|6
|1
|1
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