«Фиорентина» обыграла «Милан», команды не реализовали три пенальти

«Фиорентина» в матче 7-го тура чемпионата Италии на своем поле обыграла «Милан» со счетом 2:1.

В составе «фиалок» отличились Ясин Адли и Альберт Гудмундссон, у миланцев гол на счету Кристиана Пулишича. На 22-й минуте форвард хозяев Мойзе Кин не реализовал пенальти, на 45+1-й минуте — защитник гостей Тео Фернандес, а на 56-й — Тэмми Абрахам.

После этого матча «Фиорентина» с 10 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, «Милан» с 11 очками — на шестой строчке.