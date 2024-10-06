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«Фиорентина» обыграла «Милан», команды не реализовали три пенальти

Сергей Разин
корреспондент
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6 октября. «Фиорентина» победила «Милан» (2:1).
Фото Global Look Press

«Фиорентина» в матче 7-го тура чемпионата Италии на своем поле обыграла «Милан» со счетом 2:1.

В составе «фиалок» отличились Ясин Адли и Альберт Гудмундссон, у миланцев гол на счету Кристиана Пулишича. На 22-й минуте форвард хозяев Мойзе Кин не реализовал пенальти, на 45+1-й минуте — защитник гостей Тео Фернандес, а на 56-й — Тэмми Абрахам.

После этого матча «Фиорентина» с 10 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, «Милан» с 11 очками — на шестой строчке.

Италия. Серия А. 7-й тур
06 окт, 21:45. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
2:1
Милан

ФК Милан
ФК Фиорентина
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