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«Фиорентина» лидирует в борьбе за Торстведта из «Сассуоло»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Сассуоло» Кристиан Торстведт может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 25-летнего игрока сборной Норвегии претендует «Фиорентина», которая лидирует в борьбе за футболиста. «Сассуоло» по итогам сезона вылетел в серию Б.

В минувшем сезоне Торстведт провел 36 матчей, в которых забил 6 голов и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

ФК Сассуоло
ФК Фиорентина
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