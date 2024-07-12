«Фиорентина» лидирует в борьбе за Торстведта из «Сассуоло»

Полузащитник «Сассуоло» Кристиан Торстведт может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 25-летнего игрока сборной Норвегии претендует «Фиорентина», которая лидирует в борьбе за футболиста. «Сассуоло» по итогам сезона вылетел в серию Б.

В минувшем сезоне Торстведт провел 36 матчей, в которых забил 6 голов и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.