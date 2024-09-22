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«Фиорентина» обыграла «Лацио» в матче серии А

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«Фиорентина» в матче 5-го тура чемпионата Италии дома обыграла «Лацио» со счетом 2:1.

Матч прошел на Олимпийском стадионе в Риме.

На гол Марио Хилы флорентийцы ответили двумя забитыми с пенальти мячами Альберта Гудмундссона.

После этого матча «Фиорентина» с 6 очками занимает 10-е место в турнирной таблице серии А, «Лацио» с 7 очками — на 7-й строчке.

Италия. Серия А. 5-й тур
22 сент, 13:30. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
2:1
Лацио

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2024-2025/
ФК Лацио
ФК Фиорентина
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