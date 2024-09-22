«Фиорентина» обыграла «Лацио» в матче серии А

«Фиорентина» в матче 5-го тура чемпионата Италии дома обыграла «Лацио» со счетом 2:1.

Матч прошел на Олимпийском стадионе в Риме.

На гол Марио Хилы флорентийцы ответили двумя забитыми с пенальти мячами Альберта Гудмундссона.

После этого матча «Фиорентина» с 6 очками занимает 10-е место в турнирной таблице серии А, «Лацио» с 7 очками — на 7-й строчке.