«Фиорентина» обыграла «Лацио», Кокорин остался в запасе
23:42
«Фиорентина» победила «Лацио» (2:0) в матче 35-го тура чемпионата Италии.
Дубль у победителей сделал Душан Влахович. Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин остался в запасе. В концовке у гостей был удален Андреас Перейра.
«Фиорентина» набрала 38 очков и занимает 13-е место. У «Лацио» 64 очка и шестая позиция.
Чемпионат Италии. Серия А
35-й тур
«Фиорентина» — «Лацио» — 2:0 (1:0)
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