«Фиорентина» обыграла «Лацио», Кокорин остался в запасе

«Фиорентина» победила «Лацио» (2:0) в матче 35-го тура чемпионата Италии.

Дубль у победителей сделал Душан Влахович. Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин остался в запасе. В концовке у гостей был удален Андреас Перейра.

«Фиорентина» набрала 38 очков и занимает 13-е место. У «Лацио» 64 очка и шестая позиция.

Чемпионат Италии. Серия А

35-й тур

«Фиорентина» — «Лацио» — 2:0 (1:0)