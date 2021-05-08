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«Фиорентина» обыграла «Лацио», Кокорин остался в запасе

23:42
Автор дубля Душан Влахович. Фото ФК «Фиорентина».
Автор дубля Душан Влахович. Фото ФК «Фиорентина».
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«Фиорентина» победила «Лацио» (2:0) в матче 35-го тура чемпионата Италии.

Дубль у победителей сделал Душан Влахович. Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин остался в запасе. В концовке у гостей был удален Андреас Перейра.

«Фиорентина» набрала 38 очков и занимает 13-е место. У «Лацио» 64 очка и шестая позиция.

Чемпионат Италии. Серия А

35-й тур

«Фиорентина» — «Лацио» — 2:0 (1:0)

Фиорентина — Лацио

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