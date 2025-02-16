«Фиорентина» дома проиграла «Комо» Фабрегаса

«Фиорентина» дома уступила «Комо» в матче 25-го тура серии А — 0:2.

У гостей голы забили Ассан Диао и Нико Пас.

«Фиорентина» с 42 очками занимает 6-е место в таблице чемпионата. «Комо» под руководством Сеска Фабрегаса прервал серию из трех поражений и с 25 очками занимает 13-ю строчку.