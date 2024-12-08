«Фиорентина» обыграла «Кальяри» и одержала восьмую подряд победу в серии А

«Фиорентина» на своем поле победила «Кальяри» в матче 15-го тура итальянской серии А — 1:0.

Единственный гол на 24-й минуте забил Данило Катальди.

«Фиорентина» (31 очко) одержала восьмую подряд победу в серии А и остается на четвертом месте в турнирной таблице. «Кальяри» (14) идет на 15-й позиции.