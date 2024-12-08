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«Фиорентина» обыграла «Кальяри» и одержала восьмую подряд победу в серии А

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Фиорентина» на своем поле победила «Кальяри» в матче 15-го тура итальянской серии А — 1:0.

Единственный гол на 24-й минуте забил Данило Катальди.

«Фиорентина» (31 очко) одержала восьмую подряд победу в серии А и остается на четвертом месте в турнирной таблице. «Кальяри» (14) идет на 15-й позиции.

Италия. Серия А. 15-й тур
08 дек, 14:30. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
1:0
Кальяри

Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Кальяри
ФК Фиорентина
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 И В Н П +/- О
1
 Аталанта 15 11 1 3 38-17 34
2
 Наполи 14 10 2 2 21-9 32
3
 Интер 14 9 4 1 34-15 31
4
 Фиорентина 14 9 4 1 28-10 31
5
 Лацио 14 9 1 4 29-17 28
6
 Ювентус 15 6 9 0 24-10 27
7
 Милан 14 6 4 4 24-16 22
8
 Болонья 14 5 7 2 20-18 22
9
 Удинезе 14 5 2 7 16-21 17
10
 Эмполи 14 3 7 4 10-14 16
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 Рома 15 4 4 7 18-21 16
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 Торино 15 4 4 7 16-20 16
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 Дженоа 15 3 6 6 13-24 15
14
 Парма 15 3 6 6 21-25 15
15
 Кальяри 15 3 5 7 15-25 14
16
 Лечче 15 3 4 8 8-26 13
17
 Верона 14 4 0 10 17-33 12
18
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