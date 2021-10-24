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«Фиорентина» без Кокорина обыграла «Кальяри»

17:57
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«Фиорентина» победила «Кальяри» (3:0) в матче девятого тура чемпионата Италии.

Голы забивали Кристиано Бираги (с пенальти), Николас Гонсалес и Душан Влахович. Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин пропускал матч из-за мышечной усталости.

«Фиалки» набрали 15 очков и занимают шестое место. У «Кальяри» шесть очков и 19-я позиция.

Чемпионат Италии. Серия А

9-й тур

«Фиорентина» — «Кальяри» — 3:0 (1:0)

Голы: Бираги, 21 — с пенальти (1:0). Гонсалес, 42 (2:0). Влахович, 49 (3:0).

«Фиорентина»: Терраччано, Бираги (Терзич, 68), Венути, Мартинес Куарта, Миленкович, Бонавентура (Данкан, 82), Сапонара (Кальехон, 74), Торрейра (Амрабат, 82), Мале (Кастровилли, 67), Влахович, Гонсалес.

«Кальяри»: Краньо, Касерес (Белланова, 24), Ликояннис, Чеппителли, Дзаппа (Грасси, 58), Карбони, Дейола (Перейро, 58), Нандес (Оберт, 71), Марин, Жоау Педру, Бальде (Паволетти, 58).

Предупреждения: Бальде, 20. Марин, 48.

Судья: Рапуано.

24 октября. Флоренция. Стадион «Артемио Франки».

Фиорентина — Кальяри

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона 0
Реал 1
Перерыв

Ф2 (0)

24%

1.86

П2

21%

2.48

1X

17%

1.58
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Спартак

П1

28%

1.53

ТБ 2.5

23%

1.64

Обе забьют - да

19%

1.75
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Ювентус

Ф1 (0)

25%

1.57

X2

18%

1.79

ТМ 3.5

15%

1.44

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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