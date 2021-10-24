«Фиорентина» без Кокорина обыграла «Кальяри»
«Фиорентина» победила «Кальяри» (3:0) в матче девятого тура чемпионата Италии.
Голы забивали Кристиано Бираги (с пенальти), Николас Гонсалес и Душан Влахович. Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин пропускал матч из-за мышечной усталости.
«Фиалки» набрали 15 очков и занимают шестое место. У «Кальяри» шесть очков и 19-я позиция.
Чемпионат Италии. Серия А
9-й тур
«Фиорентина» — «Кальяри» — 3:0 (1:0)
Голы: Бираги, 21 — с пенальти (1:0). Гонсалес, 42 (2:0). Влахович, 49 (3:0).
«Фиорентина»: Терраччано, Бираги (Терзич, 68), Венути, Мартинес Куарта, Миленкович, Бонавентура (Данкан, 82), Сапонара (Кальехон, 74), Торрейра (Амрабат, 82), Мале (Кастровилли, 67), Влахович, Гонсалес.
«Кальяри»: Краньо, Касерес (Белланова, 24), Ликояннис, Чеппителли, Дзаппа (Грасси, 58), Карбони, Дейола (Перейро, 58), Нандес (Оберт, 71), Марин, Жоау Педру, Бальде (Паволетти, 58).
Предупреждения: Бальде, 20. Марин, 48.
Судья: Рапуано.
24 октября. Флоренция. Стадион «Артемио Франки».
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