«Фиорентина» интересуется защитником «Манчестер Юнайтед» Далотом
«Фиорентина» интересуется защитником «Манчестер Юнайтед» Диогу Далотом, сообщает Firenze Viola.
По информации источника, итальянский клуб рассматривает возможность арендовать 23-летнего португальца в следующем сезоне с опцией выкупа в размере около 10 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что на футболиста также претендует «Рома».
В сезоне-2021/22 Далот принял участие в 22 матчах «Манчестер Юнайтед» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
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|6
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|53-22
|63
|
3
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|29
|17
|9
|3
|62-24
|60
|
4
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|17
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|47-26
|59
|
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|
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|
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|49
|
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|14
|5
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|42
|
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|10
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|29
|9
|6
|14
|32-44
|33
|
14
|Эмполи
|30
|8
|9
|13
|41-55
|33
|
15
|Сампдория
|30
|8
|5
|17
|39-51
|29
|
16
|Специя
|30
|8
|5
|17
|31-54
|29
|
17
|Кальяри
|30
|5
|10
|15
|28-54
|25
|
18
|Дженоа
|30
|2
|16
|12
|23-47
|22
|
19
|Венеция
|29
|5
|7
|17
|25-54
|22
|
20
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|19
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|15
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|3.04
|00:00
|
Аталанта – Наполи
|- : -
|3.04
|00:00
|
Верона – Дженоа
|- : -
|3.04
|00:00
|
Лацио – Сассуоло
|- : -
|3.04
|00:00
|
Милан – Болонья
|- : -
|3.04
|00:00
|
Салернитана – Торино
|- : -
|3.04
|00:00
|
Сампдория – Рома
|- : -
|3.04
|00:00
|
Специя – Венеция
|- : -
|3.04
|00:00
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Удинезе – Кальяри
|- : -
|3.04
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Фиорентина – Эмполи
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|3.04
|00:00
|
Ювентус – Интер
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|21
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Ювентус
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|П
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Сассуоло
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Интер
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|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
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|И
|К
|Ж
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|
Николо Дзаньоло
Рома
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|1
|8
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Специя
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|1
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Милан
|24
|1
|5
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