«Фиорентина» интересуется защитником «Манчестер Юнайтед» Далотом

«Фиорентина» интересуется защитником «Манчестер Юнайтед» Диогу Далотом, сообщает Firenze Viola.

По информации источника, итальянский клуб рассматривает возможность арендовать 23-летнего португальца в следующем сезоне с опцией выкупа в размере около 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на футболиста также претендует «Рома».

В сезоне-2021/22 Далот принял участие в 22 матчах «Манчестер Юнайтед» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.