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«Фиорентина» интересуется защитником «Манчестер Юнайтед» Далотом

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Фиорентина» интересуется защитником «Манчестер Юнайтед» Диогу Далотом, сообщает Firenze Viola.

По информации источника, итальянский клуб рассматривает возможность арендовать 23-летнего португальца в следующем сезоне с опцией выкупа в размере около 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на футболиста также претендует «Рома».

В сезоне-2021/22 Далот принял участие в 22 матчах «Манчестер Юнайтед» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Источник: https://www.firenzeviola.it/l-opinione/ecco-come-sara-la-fiorentina-dell-anno-prossimo-promossi-e-bocciati-alvarez-dalot-e-senesi-piste-concrete-asllani-nel-mirino-cabral-pronto-per-l-empol-363926
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Фиорентина
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