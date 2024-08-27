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Сегодня, 00:13

«Фиорентина» интересуется Гозенсом

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Униона» Робин Гозенс может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 30-летнего немца претендует «Фиорентина». Ранее футболист выступал в серии А за «Аталанту» и «Интер».

В минувшем сезоне Гозенс провел 37 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи.

Робин Гозенс
ФК Унион Берлин
ФК Фиорентина
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