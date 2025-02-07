«Фиорентина» крупно обыграла «Интер»

«Фиорентина» переиграла «Интер» в матче 14-го тура чемпионата Италии — 3:0.

Дубль оформил нападающий Мойзе Кин и один гол забил Лука Раньери.

Этот матч должен был быть сыгран 1 декабря. Однако тогда игра была прервана на 17-й минуте после того, как хавбек «фиалок» Эдоардо Бове потерял сознание во время игры. Его госпитализировали. В больнице игрок пришел в себя.

«Фиорентина» набрала 42 очка и поднялась на 4-е место в турнирной таблице. «Интер» идет на 2-й строчке — 51 очко.