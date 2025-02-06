«Фиорентина» и «Интер» встретятся в Кубке Италии 6 февраля

«Фиорентина» и «Интер» встретятся в 1/4 финала Кубка Италии в четверг, 6 февраля. Матч во Флоренции (Италия) на стадионе «Артемио Франки» начнется в 22.45 по московскому времени.

Трансляцию игры проведут телеканал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru. Эфир стартует в 22.40 мск, за 5 минут до стартового свистка.

Отслеживать ключевые события и результат игры «Фиорентина» — «Интер» можно в матч-центре нашего сайта.

«Фиорентина» на предыдущей стадии обыграла «Эмполи» (2:2, пенальти — 4:3), а «Интер» — выиграл у «Удинезе» (2:0).