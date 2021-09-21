«Фиорентина» и «Интер» назвали стартовые составы команд на матч пятого тура серии А. Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин остался в запасе.

«Фиорентина»: Дронговски, Бенасси, Миленкович, Настасич, Бираги, Бонавентура, Торрейра, Дункан, Соттиль, Влахович, Гонсалес.

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Дармиан, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич, Джеко, Мартинес.

Матч начнется в 21.45 по московскому времени.