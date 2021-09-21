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«Фиорентина» — «Интер»: онлайн трансляция матча серии А

20:30
Александр Кокорин.
Александр Кокорин.
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Во вторник, 21 сентября, состоится матч 5-го тура чемпионата Италии, в котором «Фиорентина» на своем поле примет «Интер». Начало встречи — в 21.45 по московскому времени.

За флорентийцев выступает российский нападающий Александр Кокорин. В новом сезоне он лишь раз вышел на поле в прошлом туре против «Дженоа» (2:1) на 10 минут в концовке встречи.

В чемпионате Италии «Фиорентина» не побеждала «Интер» с апреля 2017 года.

Следить за матчем «Фиорентина» — «Интер» можно в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч! Футбол 1.

Фиорентина — Интер

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Сергей Ревенко все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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