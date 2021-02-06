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«Фиорентина» уступила «Интеру», Кокорин дебютировал во втором тайме

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5 февраля. Александр Кокорин дебютирует в составе «Фиорентины». Фото ФК «Фиорентина».
5 февраля. Александр Кокорин дебютирует в составе «Фиорентины». Фото ФК «Фиорентина».
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«Фиорентина» уступила «Интеру» в матче 21-го тура чемпионата Италии. Миланский клуб победил со счетом 2:0.

По голу в каждом из таймов забили Николо Барелла и Иван Перишич.

В составе «Фиорентины» дебютировал нападающий Александр Кокорин. Россиянин появился на поле в середине второго тайма при счете 2:0 в пользу «Интера».

После этой победы «Интер» набрал 47 очков и поднялся на первое место, хотя у «Милана» (46 очков) есть матч в запасе.

«Фиорентина» занимает 12-е место в турнирной таблице с 22-я очками.

Чемпионат Италии. Серия А

21-й тур

«Фиорентина» — «Интер» — 0:2 (0:1)

Голы: Барелла, 31 (0:1). Перишич, 52 (0:2).

«Фиорентина»: Дронговски, Игор, Пеццела, Мартинес Куарта, Венути (Малькюи, 73), Бонавентура, Амрабат, Валеро (Куаме, 46), Бираги (Баррека, 82), Влахович (Кокорин, 73), Эйсерик (Пульгар, 74).

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Фрай, Бастони, Хакими, Барелла, Брозович, Видаль (Гальярдини, 46), Перишич (Дармиан, 80), Санчес (Мартинес, 62), Лукаку (Пинамонти, 89).

Предупреждения: Перишич, 42. Амрабат, 60. Мартинес Куарта, 75. Пульгар, 81.

Судья: Ла Пенна (Италия).

5 февраля. Флоренция. Стадион «Артемио Франки».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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