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«Фиорентина» и «Рома» рассматривают возможность приглашения Сарри

11:41
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Итальянский специалист Маурицио Сарри может возглавить клуб серии А, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, 61-летним тренером интересуются «Фиорентина» и «Рома». При этом клубы могут отказаться от Сарри из-за его большой зарплаты в 5,5 миллиона евро, которые он получал в «Ювентусе». Сам тренер может отказаться возглавить клуб тогда, когда сезон продолжается. Несколько лет назад он заявил, что больше никогда в своей карьере не придет на замену другому тренеру.

Сарри в сезоне-2019/20 возглавлял «Ювентус», с которым стал чемпионом Италии, вышел в финал Кубка страны и уступил в 1/8 финала Лиги чемпионов «Лиону».

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