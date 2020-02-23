«Фиорентина» и «Милан» сыграли вничью
«Фиорентина» сыграла вничью с «Миланом» (1:1) в матче 25-го тура чемпионата Италии.
У хозяев с пенальти отличился Эрик Пульгар. У гостей забил Анте Ребич. После удаления Далберта на 62-й минуте «фиалки» играли в меньшинстве.
Чемпионат Италии. Серия А
25-й тур
«Фиорентина» — «Милан» — 1:1 (0:0)
Голы: Ребич, 56 (0:1). Пульгар, 85 — с пенальти (1:1).
«Фиорентина»: Дронговски, Касерес, Пеццела, Далберт, Лирола (Игор, 73), Миленкович, Данкан, Кастровилли (Кутроне, 68), Пульгар, Кьеза, Влахович.
«Милан»: Дж.Доннарумма (Бегович, 52), Романьоли, Конти, Эрнандез, Габбиа (Музаккьо, 74), Беннасер, Кессье, Ибрагимович, Ребич, Хакан Чалханоглу, Самуэль Кастильехо (Салемакерс, 80).
Предупреждения: Беннасер, 12. Хакан Чалханоглу, 24. Касерес, 76. Эрнандез, 85.
Удаление: Далберт, 62.
Судья: Кальварезе.
22 февраля. Флоренция. Стадион «Артемио Франки».