01:01 | Футбол — Италия

"Фиорентина" и "Аталанта" обменялись тремя голами

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"Фиорентина" вырвала ничью у "Аталанты" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании (3:3). Ответная встреча состоится 24 марта.

В другом полуфинале играют "Милан" и "Лацио".

Кубок Италии 

1/2 финала 

Первый матч

"Фиорентина" - "Аталанта" - 3:3 (2:2)

Голы: Гомес, 16 (0:1). Пашалич, 18 (0:2). Кьеза, 33 (1:2). Бенасси, 36 (2:2). де Рон, 58 (2:3). Муриэль, 79 (3:3). 

"Фиорентина": Лафон, Бираги, Чеккерини (Лаурини, 80), Витор Угу, Миленкович, Дабо (Симеоне, 76), Бенасси, Верету, Жерсон (Фернандес, 52), Муриэль, Кьеза.

"Аталанта": Бериша, Паломино, Хатебур, Толой, Кастань, Манчини, Иличич, де Рон, Пашалич, Гомес (Барроу, 87), Сапата (Реца, 85).

Предупреждения: Витор Угу, 27. Манчини, 34. Толой, 40. Хатебур, 45+1. Бираги, 81. Лаурини, 90+4.

Судья: Довери.

27 февраля. Флоренция. Стадион "Artemio Franchi".

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/football/L/foreign/italy/cup/

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