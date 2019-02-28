"Фиорентина" и "Аталанта" обменялись тремя голами

"Фиорентина" вырвала ничью у "Аталанты" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании (3:3). Ответная встреча состоится 24 марта.
В другом полуфинале играют "Милан" и "Лацио".
Кубок Италии
1/2 финала
Первый матч
"Фиорентина" - "Аталанта" - 3:3 (2:2)
Голы: Гомес, 16 (0:1). Пашалич, 18 (0:2). Кьеза, 33 (1:2). Бенасси, 36 (2:2). де Рон, 58 (2:3). Муриэль, 79 (3:3).
"Фиорентина": Лафон, Бираги, Чеккерини (Лаурини, 80), Витор Угу, Миленкович, Дабо (Симеоне, 76), Бенасси, Верету, Жерсон (Фернандес, 52), Муриэль, Кьеза.
"Аталанта": Бериша, Паломино, Хатебур, Толой, Кастань, Манчини, Иличич, де Рон, Пашалич, Гомес (Барроу, 87), Сапата (Реца, 85).
Предупреждения: Витор Угу, 27. Манчини, 34. Толой, 40. Хатебур, 45+1. Бираги, 81. Лаурини, 90+4.
Судья: Довери.
27 февраля. Флоренция. Стадион "Artemio Franchi".