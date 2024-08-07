«Фиорентина» хочет приобрести де Хеа

«Фиорентина» интересуется возможным приобретением экс-вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа, сообщает журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

По данным источника, итальянский клуб дал согласие на запрос голкипера о контракте до 2026 года. На данный момент ведутся переговоры.

Де Хеа находится в статусе свободного агента с лета 2023 года, когда завершился его контракт с «Манчестер Юнайтед». Голкипер выступал за манкунианцев с 2011 года. До этого он играл за мадридский «Атлетико».