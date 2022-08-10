«Фиорентина» хочет арендовать у «Тоттенхэма» Ло Сельсо
«Фиорентина» возобновила свой интерес к полузащитнику «Тоттенхэма» Джовани Ло Сельсо, сообщает Sky Sports.
По данным источника, итальянский клуб включился в борьбу за подписание 26-летнего игрока. «Фиорентина» хочет подписать футболиста на правах аренды на один сезон и включить опцию выкупа за 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Ло Сельсо согласовал условия перехода в «Вильярреал» этим летом, но испанский клуб не смог завершить сделку из-за правил финансового фэйр-плей ла лиги.
Во второй половине прошедшего сезона аргентинский полузащитник выступал за «Вильярреал» на правах аренды. Ло Сельсо провел за клуб 21 матч во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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14
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15
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16
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17
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|13.08
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Милан – Удинезе
|- : -
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Сампдория – Аталанта
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
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Фиорентина – Кремонезе
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Лацио – Болонья
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|14.08
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Салернитана – Рома
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Специя – Эмполи
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