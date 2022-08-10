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Сегодня, 12:40

«Фиорентина» хочет арендовать у «Тоттенхэма» Ло Сельсо

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Фиорентина» возобновила свой интерес к полузащитнику «Тоттенхэма» Джовани Ло Сельсо, сообщает Sky Sports.

По данным источника, итальянский клуб включился в борьбу за подписание 26-летнего игрока. «Фиорентина» хочет подписать футболиста на правах аренды на один сезон и включить опцию выкупа за 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Ло Сельсо согласовал условия перехода в «Вильярреал» этим летом, но испанский клуб не смог завершить сделку из-за правил финансового фэйр-плей ла лиги.

Во второй половине прошедшего сезона аргентинский полузащитник выступал за «Вильярреал» на правах аренды. Ло Сельсо провел за клуб 21 матч во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://sport.sky.it/calciomercato/2022/08/09/fiorentina-lo-celso-calciomercato-news
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