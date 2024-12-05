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Сегодня, 01:12

«Фиорентина» в серии пенальти проиграла «Эмполи» в Кубке Италии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Эммануэль Эконг празднует забитый гол.
Фото Reuters

«Эмполи» переиграл «Фиорентину» (2:2, пен. — 4:3) в матче 1/8 финала Кубка Италии.

Основное время завершилось вничью — 2:2. У «фиалок» голами отметились Рикардо Соттиль и Мойзе Кин. Забитые мячи гостей на счету Эммануэля Эконга и Себастьяно Эспозито. В серии пенальти оказались точнее гости — 4:3.

В четвертьфинале «Эмполи» встретится с победителем матча «Ювентус» — «Кальяри».

Италия. Кубок. 1/8 финала
04 дек, 23:00. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
2:2
Эмполи
Футбол
ФК Фиорентина
ФК Эмполи
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 14 10 2 2 21-9 32
2
 Аталанта 14 10 1 3 36-16 31
3
 Фиорентина 13 8 4 1 27-10 28
4
 Интер 13 8 4 1 31-14 28
5
 Лацио 14 9 1 4 29-17 28
6
 Ювентус 14 6 8 0 22-8 26
7
 Милан 13 6 4 3 23-14 22
8
 Болонья 13 5 6 2 18-16 21
9
 Удинезе 14 5 2 7 16-21 17
10
 Эмполи 14 3 7 4 10-14 16
11
 Парма 14 3 6 5 20-22 15
12
 Торино 14 4 3 7 16-20 15
13
 Кальяри 14 3 5 6 15-24 14
14
 Дженоа 14 3 5 6 13-24 14
15
 Рома 14 3 4 7 14-20 13
16
 Лечче 14 3 4 7 7-22 13
17
 Верона 14 4 0 10 17-33 12
18
 Комо 14 2 5 7 14-26 11
19
 Монца 14 1 7 6 12-17 10
20
 Венеция 14 2 2 10 11-25 8
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Интер – Парма
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6.12 22:45
Аталанта – Милан
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Дженоа – Торино
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Ювентус – Болонья
 - : -
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Рома – Лечче
 - : -
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