«Фиорентина» в серии пенальти проиграла «Эмполи» в Кубке Италии

«Эмполи» переиграл «Фиорентину» (2:2, пен. — 4:3) в матче 1/8 финала Кубка Италии.

Основное время завершилось вничью — 2:2. У «фиалок» голами отметились Рикардо Соттиль и Мойзе Кин. Забитые мячи гостей на счету Эммануэля Эконга и Себастьяно Эспозито. В серии пенальти оказались точнее гости — 4:3.

В четвертьфинале «Эмполи» встретится с победителем матча «Ювентус» — «Кальяри».