«Фиорентина» в серии пенальти проиграла «Эмполи» в Кубке Италии
«Эмполи» переиграл «Фиорентину» (2:2, пен. — 4:3) в матче 1/8 финала Кубка Италии.
Основное время завершилось вничью — 2:2. У «фиалок» голами отметились Рикардо Соттиль и Мойзе Кин. Забитые мячи гостей на счету Эммануэля Эконга и Себастьяно Эспозито. В серии пенальти оказались точнее гости — 4:3.
В четвертьфинале «Эмполи» встретится с победителем матча «Ювентус» — «Кальяри».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|14
|10
|2
|2
|21-9
|32
|
2
|Аталанта
|14
|10
|1
|3
|36-16
|31
|
3
|Фиорентина
|13
|8
|4
|1
|27-10
|28
|
4
|Интер
|13
|8
|4
|1
|31-14
|28
|
5
|Лацио
|14
|9
|1
|4
|29-17
|28
|
6
|Ювентус
|14
|6
|8
|0
|22-8
|26
|
7
|Милан
|13
|6
|4
|3
|23-14
|22
|
8
|Болонья
|13
|5
|6
|2
|18-16
|21
|
9
|Удинезе
|14
|5
|2
|7
|16-21
|17
|
10
|Эмполи
|14
|3
|7
|4
|10-14
|16
|
11
|Парма
|14
|3
|6
|5
|20-22
|15
|
12
|Торино
|14
|4
|3
|7
|16-20
|15
|
13
|Кальяри
|14
|3
|5
|6
|15-24
|14
|
14
|Дженоа
|14
|3
|5
|6
|13-24
|14
|
15
|Рома
|14
|3
|4
|7
|14-20
|13
|
16
|Лечче
|14
|3
|4
|7
|7-22
|13
|
17
|Верона
|14
|4
|0
|10
|17-33
|12
|
18
|Комо
|14
|2
|5
|7
|14-26
|11
|
19
|Монца
|14
|1
|7
|6
|12-17
|10
|
20
|Венеция
|14
|2
|2
|10
|11-25
|8
Результаты / календарь
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38 тур
|6.12
|20:30
|
Интер – Парма
|- : -
|6.12
|22:45
|
Аталанта – Милан
|- : -
|7.12
|17:00
|
Дженоа – Торино
|- : -
|7.12
|20:00
|
Ювентус – Болонья
|- : -
|7.12
|22:45
|
Рома – Лечче
|- : -
|8.12
|14:30
|
Фиорентина – Кальяри
|- : -
|8.12
|17:00
|
Верона – Эмполи
|- : -
|8.12
|20:00
|
Венеция – Комо
|- : -
|8.12
|22:45
|
Наполи – Лацио
|- : -
|9.12
|22:45
|
Монца – Удинезе
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|12
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|9
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|9
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|4
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|9
|2
|2
|
|
Джексон Чачуа
Верона
|13
|1
|4
|
|
Павел Давидович
Верона
|6
|1
|2
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