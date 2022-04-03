«Фиорентина» с минимальным счетом победила «Эмполи», Кокорин остался в запасе

«Фиорентина» с минимальным счетом победила «Эмполи» в матче чемпионата Италии

«Фиорентина» победила «Эмполи» в матче 31-го тура чемпионата Италии. Команда из Флоренции на своем поле одолела соперника со счетом 1:0.

Автором единственного мяча в середине второго тайма стал нападающий Нико Гонсалес.

Российский форварда «фиалок» Александр Кокорин провел весь матч на скамейке запасных.

«Фиорентина» набрала 50 очков и остается на восьмом месте в турнирной таблице. «Эмполи» занимает 12-ю строчку (33 очка).