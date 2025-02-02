«Фиорентина» победила «Дженоа» в серии А

«Фиорентина» дома обыграла «Дженоа» в матче 23-го тура серии А — 2:1.

По голу у флорентийцев забили Мойзе Кен (9-я минута) и Альберт Гудмундссон (30-я). Единственный мяч гостей на счету Кони де Винтера (55-я).

«Фиорентина» (39 очков) поднялась на пятое место в серии А. «Дженоа» (26) идет 12-м в турнирной таблице.