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Сегодня, 21:55

«Фиорентина» — «Дженоа»: Кокорин попал в число запасных

Иван Шитик
Корреспондент

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин оказался в заявке на матч 22-го тура чемпионата Италии с «Дженоа». Он был включен в число запасных.

Кокорин в текущем сезоне провел пять матчей в серии А, в которых результативными действиями не отличился.

«Фиалки» занимают восьмое место в турнирной таблице серии А, набрав 32 очка. «Дженоа» с 12 баллами идет 19-м.

Александр Кокорин
ФК Дженоа
ФК Фиорентина
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2
 Милан 21 15 3 3 46-23 48
3
 Наполи 21 13 4 4 37-15 43
4
 Аталанта 21 12 6 3 44-26 42
5
 Ювентус 22 12 5 5 34-21 41
6
 Рома 22 11 2 9 36-28 35
7
 Лацио 22 10 5 7 46-39 35
8
 Фиорентина 20 10 2 8 34-29 32
9
 Торино 21 9 4 8 29-20 31
10
 Верона 22 8 6 8 41-37 30
11
 Эмполи 22 8 5 9 35-43 29
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 Сассуоло 22 7 7 8 38-37 28
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 Болонья 20 8 3 9 28-33 27
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 Удинезе 20 4 8 8 28-36 20
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 Сампдория 22 5 5 12 29-40 20
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 Специя 21 5 4 12 21-41 19
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18
 Кальяри 22 3 7 12 21-43 16
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 Дженоа 21 1 9 11 20-39 12
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Фиорентина

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Джованни Симеоне

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Верона

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Ромеро Луис Альберто

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И К Ж
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