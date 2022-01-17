«Фиорентина» — «Дженоа»: Кокорин попал в число запасных

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин оказался в заявке на матч 22-го тура чемпионата Италии с «Дженоа». Он был включен в число запасных.

Кокорин в текущем сезоне провел пять матчей в серии А, в которых результативными действиями не отличился.

«Фиалки» занимают восьмое место в турнирной таблице серии А, набрав 32 очка. «Дженоа» с 12 баллами идет 19-м.