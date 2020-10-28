«Фиорентина», «Дженоа» и «Торио» — в 1/16 финала Кубка Италии
Состоялись матчи 1/32 финала Кубка Италии.
Кубок Италии
3-й раунд
«Фиорентина» — «Падова» — 2:1 (2:0)
Голы: Венути, 11 (1:0). Кальехон, 32 (2:0). Сантини, 54 (2:1).
«Дженоа» — «Катандзаро» — 2:1 (1:0)
Голы: Скамакка, 7 (1:0). Скамакка, 65 (2:0). Фацио, 84 (2:1).
«Брешиа» — «Перуджа» — 3:0 (2:0)
«Беневенто» — «Эмполи» — 2:4 (0:0)
Голы: Оливьери, 47 (0:1). Маджо, 57 (1:1). Манкузо, 60 (1:2). Манкузо, 66 (1:3). Манкузо, 85 (1:4). Мончини, 90+1 (2:4).
«Козенца» — «Монополи» — 2:1 (1:0)
«Читтаделла» — «Специя» — 0:2 (0:0)
Голы: Верде, 49 (0:1). Бенедетти, 63 — в свои ворота (0:2).
«Торино» — «Лечче» — 3:1 д.в. (1:1, 0:0, 2:0)
Голы: Стемпиньски, 22 (0:1). Лянко, 39 (1:1). Верди, 109 — с пенальти (2:1). Верди, 112 (3:1).
«Кальяри» — «Кремонезе» — 1:0 (0:0)
Гол: Фараго, 69.
«Порденоне» — «Монца» — 0:0 д.в. Пенальти — 1:4
«Виртус Энтелла» — «Пиза» — 3:1 (1:0)
«Болонья» — «Реджина» — 2:0 (0:0)
Голы: Виньято, 70 (1:0). Орсолини, 72 (2:0).
«Сампдория» — «Салернитана» — 1:0 (0:0)
Гол: Ла Гумина, 54.
«Кротоне» — СПАЛ — 1:1 д.в. (0:0, 0:0, 1:1). Пенальти — 3:4
Голы: Чигарини, 109 — с пенальти (1:0). Сек, 114 (1:1).
«Верона» — «Венеция» — 3:3 д.в. (1:0, 1:2, 1:1). Пенальти — 3:1
Голы: Илич, 41 (1:0). Сальседо, 59 (2:0). Йонсен, 83 (2:1). Капелло, 87 (2:2). Модоло, 99 (2:3). Виейра, 111 (3:3).
«Парма» — «Пескара» — 3:1 (2:0)
Голы: Карамо, 26 (1:0). Карамо, 43 (2:0). Адоранте, 70 (3:0). Нзита, 90+3 (3:1).
«Удинезе» — «Виченца» — 3:1 (1:0)
Голы: Форестьери, 21 (1:0). Деулофеу, 60 (2:0). Пуссетто, 64 (3:0). Гори, 88 (3:1).