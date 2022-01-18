«Фиорентина» разгромила «Дженоа», забив шесть голов. Кокорин остался в запасе

«Фиорентина» в матче 22-го тура чемпионата Италии обыграла «Дженоа» со счетом 6:0.

Дубль на счету Кристиано Бираги, еще по голу забили Альваро Одриосола, Джакомо Бонавентура, Душан Влахович и Лукас Торрейра. При этом Влахович не реализовал пенальти на 11-й минуте. Форвард «фиалок» Александр Кокорин остался в запасе.

15 января руководство «Дженоа» уволило главного тренера Андрея Шевченко.

После этого матча «Фиорентина» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Дженоа» с 12 очками — на предпоследней строчке.