«Фиорентина» разгромила «Дженоа», забив шесть голов. Кокорин остался в запасе
«Фиорентина» в матче 22-го тура чемпионата Италии обыграла «Дженоа» со счетом 6:0.
Дубль на счету Кристиано Бираги, еще по голу забили Альваро Одриосола, Джакомо Бонавентура, Душан Влахович и Лукас Торрейра. При этом Влахович не реализовал пенальти на 11-й минуте. Форвард «фиалок» Александр Кокорин остался в запасе.
15 января руководство «Дженоа» уволило главного тренера Андрея Шевченко.
После этого матча «Фиорентина» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Дженоа» с 12 очками — на предпоследней строчке.
Положение команд
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|21
|15
|5
|1
|51-16
|50
|
2
|Милан
|22
|15
|3
|4
|47-25
|48
|
3
|Наполи
|22
|14
|4
|4
|39-15
|46
|
4
|Аталанта
|21
|12
|6
|3
|44-26
|42
|
5
|Ювентус
|22
|12
|5
|5
|34-21
|41
|
6
|Фиорентина
|21
|11
|2
|8
|40-29
|35
|
7
|Рома
|22
|11
|2
|9
|36-28
|35
|
8
|Лацио
|22
|10
|5
|7
|46-39
|35
|
9
|Торино
|21
|9
|4
|8
|29-20
|31
|
10
|Верона
|22
|8
|6
|8
|41-37
|30
|
11
|Эмполи
|22
|8
|5
|9
|35-43
|29
|
12
|Сассуоло
|22
|7
|7
|8
|38-37
|28
|
13
|Болонья
|21
|8
|3
|10
|28-35
|27
|
14
|Специя
|22
|6
|4
|12
|23-42
|22
|
15
|Удинезе
|20
|4
|8
|8
|28-36
|20
|
16
|Сампдория
|22
|5
|5
|12
|29-40
|20
|
17
|Венеция
|21
|4
|6
|11
|19-38
|18
|
18
|Кальяри
|22
|3
|7
|12
|21-43
|16
|
19
|Дженоа
|22
|1
|9
|12
|20-45
|12
|
20
|Салернитана
|20
|3
|2
|15
|13-46
|11
Результаты / календарь
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35 тур
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38 тур
|15.01
|17:00
|
Сампдория – Торино
|1 : 2
|15.01
|20:00
|
Салернитана – Лацио
|0 : 3
|15.01
|22:45
|
Ювентус – Удинезе
|2 : 0
|16.01
|14:30
|
Сассуоло – Верона
|2 : 4
|16.01
|17:00
|
Венеция – Эмполи
|1 : 1
|16.01
|20:00
|
Рома – Кальяри
|1 : 0
|16.01
|22:45
|
Аталанта – Интер
|0 : 0
|17.01
|20:30
|
Болонья – Наполи
|0 : 2
|17.01
|20:30
|
Милан – Специя
|1 : 2
|17.01
|22:45
|
Фиорентина – Дженоа
|6 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|17
|
|
Душан Влахович
Фиорентина
|17
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|12
|П
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|6
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|6
|
|
Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Лацио
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|19
|1
|4
|
|
Луис Фелипе
Лацио
|19
|1
|9
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|14
|1
|7
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