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Сегодня, 00:40

«Фиорентина» разгромила «Дженоа», забив шесть голов. Кокорин остался в запасе

Сергей Разин
корреспондент
17 января. «Фиорентина» — «Дженоа» — 6:0.
Фото Getty Images

«Фиорентина» в матче 22-го тура чемпионата Италии обыграла «Дженоа» со счетом 6:0.

Дубль на счету Кристиано Бираги, еще по голу забили Альваро Одриосола, Джакомо Бонавентура, Душан Влахович и Лукас Торрейра. При этом Влахович не реализовал пенальти на 11-й минуте. Форвард «фиалок» Александр Кокорин остался в запасе.

15 января руководство «Дженоа» уволило главного тренера Андрея Шевченко.

После этого матча «Фиорентина» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Дженоа» с 12 очками — на предпоследней строчке.

Италия. Серия А. 22-й тур
17 янв, 22:45. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
6:0
Дженоа
Голы
Одриосола, 15 (1:0), Бонавентура, 34 (2:0), Бираги, 42 (3:0), Влахович, 51 (4:0), Бираги, 69 (5:0), Торрейра, 77 (6:0)
Нереализованный пенальти
Влахович 11
Фиорентина
Терраччано Бираги (Терзич, 70 ) Миленкович Одриосола Игор Бонавентура (Иконе, 70 ) Сапонара (Данкан, 70 ) Мале Торрейра (Пульгар, 80 ) Влахович Гонсалес (Кальехон, 70 )
Дженоа
Сиригу Ванхейсден Калафьори (Бани, 46) Хефти Эстигор Стураро (Мелегони, 46) Бадель Портанова (Экубан, 46) Гальдамес Дестро (Букса, 80) Йебоа (Кайседо, 67)
Предупреждения
Торрейра 74  -  Калафьори 32, Портанова 36, Стураро 41
Судьи
Мареска

ФК Дженоа
ФК Фиорентина
серия А
3
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Интер 21 15 5 1 51-16 50
2
 Милан 22 15 3 4 47-25 48
3
 Наполи 22 14 4 4 39-15 46
4
 Аталанта 21 12 6 3 44-26 42
5
 Ювентус 22 12 5 5 34-21 41
6
 Фиорентина 21 11 2 8 40-29 35
7
 Рома 22 11 2 9 36-28 35
8
 Лацио 22 10 5 7 46-39 35
9
 Торино 21 9 4 8 29-20 31
10
 Верона 22 8 6 8 41-37 30
11
 Эмполи 22 8 5 9 35-43 29
12
 Сассуоло 22 7 7 8 38-37 28
13
 Болонья 21 8 3 10 28-35 27
14
 Специя 22 6 4 12 23-42 22
15
 Удинезе 20 4 8 8 28-36 20
16
 Сампдория 22 5 5 12 29-40 20
17
 Венеция 21 4 6 11 19-38 18
18
 Кальяри 22 3 7 12 21-43 16
19
 Дженоа 22 1 9 12 20-45 12
20
 Салернитана 20 3 2 15 13-46 11
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38 тур
15.01 17:00
Сампдория – Торино
 1 : 2
15.01 20:00
Салернитана – Лацио
 0 : 3
15.01 22:45
Ювентус – Удинезе
 2 : 0
16.01 14:30
Сассуоло – Верона
 2 : 4
16.01 17:00
Венеция – Эмполи
 1 : 1
16.01 20:00
Рома – Кальяри
 1 : 0
16.01 22:45
Аталанта – Интер
 0 : 0
17.01 20:30
Болонья – Наполи
 0 : 2
17.01 20:30
Милан – Специя
 1 : 2
17.01 22:45
Фиорентина – Дженоа
 6 : 0
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 17
Душан Влахович

Душан Влахович

Фиорентина

 17
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 6
Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

 6
И К Ж
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 19 1 4
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Лацио

 19 1 9
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 14 1 7
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