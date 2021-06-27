«Фиорентина» должна объявить о назначении Итальяно на пост главного тренера на следующей неделе

«Фиорентина» намерена пригласить на пост главного тренера Винченцо Итальяно, возглавляющего «Специю», сообщает Sky Sport Italia.

Стороны уже согласовали сумму компенсацию за переход специалиста. «Фиорентина» должна будет выплатить «Специи» 1 миллион евро. О сделке должно быть объявлено на следующей неделе.

Также Итальяно хочет перевезти во Флоренцию часть своего штаба. Однако за это «Специя» требует отдельной компенсации.

Ранее «Фиорентину» покинул Дженнаро Гаттузо. Итальянец ушел из клуба уже через три недели после назначения. «Фиорентина» по итогам сезона-2020/2021 заняла 13-е место в серии А.