«Фиорентина» близка к тому, чтобы арендовать Пентека у «Герты»

Нападающий «Герты» Кшиштоф Пентек близок к тому, чтобы отправиться в аренду в «Фиорентину», сообщает Calciomercato со ссылкой на La Nazione.

По информации источника, итальянский и немецкий клубы практически достигли договоренности в переговорах по 25-летнему поляку.

Пентек перешел в «Герту» из «Милана» зимой 2020 года. На счету форварда 5 голов и 1 результативная передача в 16 матчах за команду.