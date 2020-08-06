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«Фиорентина» близка к тому, чтобы арендовать Пентека у «Герты»

15:33
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Нападающий «Герты» Кшиштоф Пентек близок к тому, чтобы отправиться в аренду в «Фиорентину», сообщает Calciomercato со ссылкой на La Nazione.

По информации источника, итальянский и немецкий клубы практически достигли договоренности в переговорах по 25-летнему поляку.

Пентек перешел в «Герту» из «Милана» зимой 2020 года. На счету форварда 5 голов и 1 результативная передача в 16 матчах за команду.

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