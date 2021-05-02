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«Фиорентина» без Кокорина сыграла вничью с «Болоньей»

17:56
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«Фиорентина» в матче 34-го тура чемпионата Италии в гостях сыграла вничью с «Болоньей» со счетом 3:3. Дубль в составе «фиалок» оформил Душан Влахович. В составе хозяев поля хет-трик у Родриго Паласио.

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин участия в этом матче не принимал. Он должен вернуться в общую группу команды завтра, 3 мая. В последний раз футболист появлялся на поле 3 марта в матче 25-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (1:2), в котором получил травму бедра.

«Болонья» занимает 12-е место в таблице. «Фиорентина» — 13-я.

Чемпионат Италии

Серия А

34-й тур

«Болонья» — «Фиорентина» — 3:3 (1:1)

Голы: Влахович, 22 — с пенальти (0:1). Паласио, 31 (1:1). Бонавентура, 64 (1:2). Паласио, 71 (2:2). Влахович, 73 (2:3). Паласио, 84 (3:3).

«Болонья»: Скорупски, Де Сильвестри, Данилу Ларанжейра, Сумаоро, Томиясу (Сков Ольсен, 76), Сориано, Сванберг, Паласио, Виньято (Ювара, 90), Орсолини, Барроу.

«Фиорентина»: Дронговски, Касерес, Пеццела, Венути, Миленкович, Бонавентура (Кастровилли, 83), Бираги (Игор, 68), Пульгар, Амрабат, Рибери (Куаме, 77), Влахович.

Предупреждения: Сумаоро, 20. Сванберг, 47. Миленкович, 75. Игор, 79.

Судья: Дионизи (Италия).

2 мая. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».

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