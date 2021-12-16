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«Фиорентина» обыграла «Беневенто», Кокорина заменили на 76-й минуте

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Никола Миленкович (справа). Фото Football Italia
Никола Миленкович (справа). Фото Football Italia
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«Фиорентина» победила «Беневенто» (2:1) в матче 1/16 финала Кубка Италии.

Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин вышел в стартовом составе. На 76-й минуте его заменил Душан Влахович.

Голы в составе победителей забивали Никола Миленкович и Риккардо Соттиль. У гостей отличился Габриэле Мончини.

В 1/8 финала «Фиорентина» сыграет с «Наполи».

Италия. Кубок. 1/16 финала
15 дек, 23:00. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
2:1
Беневенто
Голы
Миленкович, 19 (1:0), Соттиль, 47 (2:0), Мончини, 51 (2:1)
Фиорентина
Розати Миленкович Игор Терзич Венути Амрабат (Бьянко, 88 ) Мале Бенасси (Данкан, 68 ) Соттиль Кальехон (Гонсалес, 68 ) Кокорин (Влахович, 76 )
Предупреждения
Бьянко 90  -  Кало 73
Судьи
Дзуфферли

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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