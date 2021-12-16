«Фиорентина» обыграла «Беневенто», Кокорина заменили на 76-й минуте
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«Фиорентина» победила «Беневенто» (2:1) в матче 1/16 финала Кубка Италии.
Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин вышел в стартовом составе. На 76-й минуте его заменил Душан Влахович.
Голы в составе победителей забивали Никола Миленкович и Риккардо Соттиль. У гостей отличился Габриэле Мончини.
В 1/8 финала «Фиорентина» сыграет с «Наполи».
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