«Фиорентина» обыграла «Беневенто», Кокорина заменили на 76-й минуте

«Фиорентина» победила «Беневенто» (2:1) в матче 1/16 финала Кубка Италии.

Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин вышел в стартовом составе. На 76-й минуте его заменил Душан Влахович.

Голы в составе победителей забивали Никола Миленкович и Риккардо Соттиль. У гостей отличился Габриэле Мончини.

В 1/8 финала «Фиорентина» сыграет с «Наполи».