Стали известны стартовые составы «Фиорентины» и «Аталанты» на матч 30-го тура серии А.

Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин пропускает встречу из-за травмы, а полузащитник «бергамасков» Алексей Миранчук остался в запасе.

«Фиорентина»: Драговски — Касерес, Миленкович, Пеццелла, Мартинес, Биральи — Бонавентура, Амрабат, Кастровилли — Куаме, Влахович.

«Аталанта»: Голлини — Толой, Ромеро, Паломино — Малиновский, де Рон, Фройлер, Пашалич, Гозенс — Муриэль, Сапата.

Встреча «Фиорентина» — «Аталанта» начнется в 21.45 (мск), «СЭ» проведет прямую онлайн-трансляцию матча.