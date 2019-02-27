"Фиорентина" - "Аталанта": видеотрансляция матча - в 23.00

Сегодня, 27 февраля состоится первый полуфинальный матч 1/2 финала Кубка Италии "Фиорентина" - "Аталанта". Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Флорентийцы выигрывали Кубок страны шесть раз, последний - в 2001 году. "Аталанта" завоевала трофей один раз - в сезоне-1962/63.

Ответная игра пройдет 24 апреля.

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